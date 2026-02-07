В Сети появилось первое фото подростка, напавшего на общежитие в Уфе

Телеканал НТВ опубликовал в Telegram-канале фото 15-летнего подростка, напавшего на студенческое общежитие в Уфе. На снимке видно, как окровавленному юноше оказывают помощь прибывшие на место происшествия медики. Подростка госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, подросток придерживается неонацистских взглядов. На стене в коридоре общежития он нарисовал кровью свастику. В кампусе, на который он напал, проживают преимущественно иностранные студенты.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что подросток получил ранение во время задержания. Информацию о том, что нападавших было двое, в ведомстве не подтвердили. Эту версию выдвинули студенты, но при проверке оказалось, что злоумышленник действовал в одиночку. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

До этого стало известно, что число пострадавших в результате нападения выросло до шести человек, среди которых оказался один ребенок. Три человека были доставлены в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что подросток устроил поножовщину в корпусе на улице Репина, где проживают иностранные студенты.