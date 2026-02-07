Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 23:16

Зафиксирован первый летальный случай от смертельного вируса в Бангладеш

The Independent: в Бангладеш женщина скончалась от смертельного вируса Нипах

Фото: Herwin Bahar/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Бангладеш зафиксирован летальный случай от заражения вирусом Нипах, пишет The Independent. Инфекция, вспышка которой ранее была отмечена в соседней Индии, унесла жизнь женщины 40–50 лет.

Пациентка поступила в больницу в январе с симптомами лихорадки, сильной головной боли, дезориентации, повышенного слюноотделения и судорог. Несмотря на оказанную помощь, ее состояние быстро ухудшилось, и через неделю она умерла. Вирус Нипах был обнаружен в образцах лишь на следующий день после ее смерти.

Хотя женщина не путешествовала, она пила сырой сок финиковой пальмы, загрязненный выделениями инфицированных летучих мышей. Он мог быть источником вируса.

Все 35 человек, контактировавших с умершей, помещены под медицинское наблюдение; пока их тесты на Нипах отрицательны. В связи с распространением инфекции в азиатском регионе в аэропортах ужесточен санитарный контроль.

Врачи предупреждают, что вирус Нипах чрезвычайно опасен. Летальность достигает 40–70%, а специфических средств лечения или профилактики не существует.

Ранее доктор медицинских наук врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова заявила, что вирус Нипах никогда не получит такого распространения, как коронавирус. Она пояснила, что это связано с невозможностью его передачи воздушно-капельным путем, так как для инфицирования требуется «очень тесный контакт» с больным.

Бангладеш
смерти
вирусы
Нипах
