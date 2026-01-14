Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 19:15

Туристка пережила домогательства во время путешествия пешком по Бангладеш

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Бангладеш иностранная туристка подверглась домогательствам во время ее пешего путешествия по стране, сообщает The Daily Star. Женщина, чья личность не раскрывается, около месяца ходила по разным районам страны.

Направляясь в город Куриграм 11 января, она попросилась в дом к местным жителям, чтобы воспользоваться туалетом. Однако, когда она вышла из уборной, один из мужчин в доме начал к ней приставать. На крики женщины сбежались другие члены семьи, но вместо помощи они обвинили гостью в краже.

Туристке удалось выбраться из дома. В состоянии шока она вышла в прямой эфир в Facebook (деятельность в РФ запрещена) и со слезами рассказала о произошедшем. Запись быстро стала вирусной.

Местная полиция, увидев трансляцию, оперативно обеспечила женщине охрану, идентифицировала и задержала подозреваемого — 31-летнего Абу Калама, который скрылся с места происшествия. Состояние пострадавшей стабильно, она продолжила свой отдых.

Ранее бывшие работницы домов певца Хулио Иглесиаса в Карибском регионе заявили, что подвергались сексуальному насилию и домогательствам с его стороны. Одна из женщин рассказала о принуждении к интимной близости, эпизодах физического проникновения, а также словесных и физических оскорблениях.

