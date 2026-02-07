«Вопиющий случай»: Москалькова сообщила о пытках российских пленных

На Украине запытали до смерти российских военных, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, которые передает РИА Новости, этот случай противоречит не только международному праву, но и просто обычным человеческим нравственным нормам.

У нас был вопиющий случай, когда наши военнопленные были замучены и погибли. Я поднимала этот вопрос, фамилии этих ребят известны. Я со своей стороны, конечно, всегда буду ставить жестко условия о недопустимости такого обращения с военнопленными, — сказала она.

Ранее сообщалось, что в период вторжения украинских военных на территорию Курской области жительница Суджи Елена подверглась пыткам из-за автомобиля. Как вспоминает женщина, ее начали пытать с целью получения ключей от транспортного средства мужа.

До этого житель Курахово, который пережил плен во время оккупации, сообщил о жестокости украинских военных в одной из пыточных в Волновахе. Он стал свидетелем того, как другого человека с открытыми переломами обеих ног намеренно лишали медицинской помощи.