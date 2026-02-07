Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 19:11

«Вопиющий случай»: Москалькова сообщила о пытках российских пленных

Москалькова: на Украине запытали до смерти российских военных

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На Украине запытали до смерти российских военных, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, которые передает РИА Новости, этот случай противоречит не только международному праву, но и просто обычным человеческим нравственным нормам.

У нас был вопиющий случай, когда наши военнопленные были замучены и погибли. Я поднимала этот вопрос, фамилии этих ребят известны. Я со своей стороны, конечно, всегда буду ставить жестко условия о недопустимости такого обращения с военнопленными, — сказала она.

Ранее сообщалось, что в период вторжения украинских военных на территорию Курской области жительница Суджи Елена подверглась пыткам из-за автомобиля. Как вспоминает женщина, ее начали пытать с целью получения ключей от транспортного средства мужа.

До этого житель Курахово, который пережил плен во время оккупации, сообщил о жестокости украинских военных в одной из пыточных в Волновахе. Он стал свидетелем того, как другого человека с открытыми переломами обеих ног намеренно лишали медицинской помощи.

Татьяна Москалькова
Россия
пленные
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Итальянская полиция расследует повреждения железной дороги
Катание на аттракционе оказалось последним для посетителя ярмарки
В Сочи провернули аферу на 600 млрд рублей
Семье убитого в Петербурге девятилетнего Паши пообещали помочь с жильем
Экономисты не смогли объяснить причин обвала биткоина
Жители Люберец раскрыли, почему боялись пострадавшего от петарды подростка
«Вопиющий случай»: Москалькова сообщила о пытках российских пленных
Ссора с Яковлевой, отказ от корпоративов, мнение об СВО: как живет Аверин
Защита Бутягина рассказала о шансах на его выход из СИЗО
Китай пригрозил США отменить визит Трампа из-за Тайваня
Известный тиктокер не прошел проверку на духовность и лишился концерта
Автоэксперты раскрыли причину роста цен на авто из КНР
В Башкирии усилят охрану школ и университетов после поножовщины в Уфе
Сотрудники ТЦК силой мобилизовали украинца вместе с его девушкой
Психиатр оценил состояние устроившего поножовщину в Уфе подростка
«Очень странно»: Авербух удивился проблеме Гуменника с правами на музыку
Украинский суд обвинили в «освящении» узурпации власти Зеленским
Маршал может заработать около 35 млн рублей к 23 Февраля
Орбан раскрыл, к чему приведет отправка войск НАТО на Украину
«Подлый акт»: Володин отреагировал на теракт в Исламабаде
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.