Мать Гуменника обнадежила фанатов на фоне проблем с его короткой программой Мать фигуриста Гуменника заявила о решении проблемы с музыкой к его программе

Для короткой программы Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Милане найдено решение на фоне проблем с музыкой, сообщила мать фигуриста Елена Гуменник в Telegram-канале figurexing. До этого использование выбранной композиции из фильма «Парфюмер» оказалось под вопросом.

Пока не буду ничего говорить, но найдено хорошее решение вопроса. Дай Бог, чтобы все срослось! — заявила Елена.

Композитор Джонни Клаймек, чья музыка из фильма «Парфюмер» рассматривалась как вариант, пояснил свою позицию. По его словам, которые приводит канал, от него мало что зависит.

К сожалению, я не могу влиять на то, как продюсерская компания Constantine будет распоряжаться моей музыкой. Все права принадлежат им. Извините, — отметил музыкант.

Ранее директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс уточнил, что вопросы авторских прав на музыку для выступления фигуриста Петра Гуменника должен решать сам спортсмен. Из-за проблем с согласованием композиции из фильма «Парфюмер» Гуменник может выступить на Играх с прошлогодней программой.