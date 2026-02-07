Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 21:58

Мать Гуменника обнадежила фанатов на фоне проблем с его короткой программой

Петр Гуменник Петр Гуменник Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Для короткой программы Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Милане найдено решение на фоне проблем с музыкой, сообщила мать фигуриста Елена Гуменник в Telegram-канале figurexing. До этого использование выбранной композиции из фильма «Парфюмер» оказалось под вопросом.

Пока не буду ничего говорить, но найдено хорошее решение вопроса. Дай Бог, чтобы все срослось!заявила Елена.

Композитор Джонни Клаймек, чья музыка из фильма «Парфюмер» рассматривалась как вариант, пояснил свою позицию. По его словам, которые приводит канал, от него мало что зависит.

К сожалению, я не могу влиять на то, как продюсерская компания Constantine будет распоряжаться моей музыкой. Все права принадлежат им. Извините, — отметил музыкант.

Ранее директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс уточнил, что вопросы авторских прав на музыку для выступления фигуриста Петра Гуменника должен решать сам спортсмен. Из-за проблем с согласованием композиции из фильма «Парфюмер» Гуменник может выступить на Играх с прошлогодней программой.

фигурное катание
Петр Гуменник
Олимпиада
авторские права
