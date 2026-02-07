В МОК отреагировали на проблему Гуменника с авторскими правами

В МОК отреагировали на проблему Гуменника с авторскими правами МОК: фигурист Гуменник должен самостоятельно согласовывать музыку к выступлению

Вопросы авторских прав на музыку для выступления фигуриста Петра Гуменника должен решать сам спортсмен, заявил директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс. Из-за проблем с согласованием композиции из фильма «Парфюмер» Гуменник может выступить на Играх с прошлогодней программой, передает ТАСС.

Очевидно, что это проблема между ним и его национальной федерацией. Нужно обратиться в [Международный союз конькобежцев]. <...> Как и остальные спортсмены, Гуменник ответственен за соблюдение авторских прав на музыку, связанную с его выступлением, — сказал Адамс.

Подобные проблемы возникали у других фигуристов. Так, испанец Томас-Льоренс Гуарино Сабате долго согласовывал музыку из «Миньонов», а бельгийка Луна Хендрикс вынуждена была заменить композицию Селин Дион.

Ранее Международный олимпийский комитет включил в свой ролик об Играх в Турине кадры выступления российских фигуристов Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина. Этот сюжет был показан на сессии МОК в преддверии Олимпиады-2026.