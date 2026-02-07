«Не хочу рисковать»: Билан объяснил, почему приехал на шоу с охраной

Певец Дима Билан впервые пришел на шоу с охраной и объяснил это тем, что не хочет «рисковать». По его словам, сказанным в кулуарах Big Love Show 2026 на «Live Арена», у него впереди много сольных концертов, а к предстоящему 45-летнему юбилею ему нужно «хорошо сохраниться», передает корреспондент NEWS.ru. Певец пояснил, что с удовольствием общается с залом и людьми на концертах, но сейчас предпочитает «быть осторожнее».

Вы не замечали [охрану] раньше. С чем связано? С тем, что у меня сольные концерты и я не хочу рисковать. <...> И вот на всякий случай [нужна охрана], чтобы не было никаких инсинуаций, никаких ситуаций, — заявил он.

Ранее Билан сообщил о смерти своей шиншиллы Плюши, которую он завел год назад. Артист пояснил, что питомица погибла в результате несчастного случая. Травмы, полученные животным, оказались несовместимы с жизнью. Как рассказал Билан, вернувшись с работы домой, он обнаружил пустую клетку, в то время как питомица лежала за проигрывателем с раной на носу.