Во Франции провалился амбициозный проект по производству еды из насекомых LCI: во Франции закрылся завод по производству продуктов из личинок насекомых

Французская компания Ynsect, производившая корма и продукты питания из личинок насекомых, объявлена банкротом и демонтирует свой крупнейший завод, сообщает телеканал LCI. Государство вложило в проект €148 млн, что вызывает вопросы у парламентариев.

Основанная в 2011 году Ynsect получила разрешение на выпуск человеческой пищи из личинок в 2021 году, тогда же запустив ферму в Пуленвиле. Однако в декабре 2025 года суд признал ее банкротом из-за нехватки инвестиций. В Министерстве экономики причиной назвали технические сложности, пандемию и рост цен на энергию.

Экс-сотрудник компании Адриен Годар заявил об антисанитарии и нецелевом использовании средств при массовых увольнениях. Он и 40 других бывших работников оспаривают увольнение в суде.

Проект «был сопряжен со значительными рисками» и столкнулся с «особо неблагоприятным стечением обстоятельств», заявил финансировавший проект Государственный банк BPI France. Финансовая организация отказалась раскрыть суммы, выделенные на работу компании. На месте фермы теперь рассматривают возможность построить дата-центр.

Ранее прокуратура Камчатского края изъяла партию хлеба с личинками насекомых в школах Мильковского района после жалоб учеников. Как сообщает надзорное ведомство, проверка подтвердила наличие посторонних объектов в продукции.