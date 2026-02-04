Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 12:26

Юмористка Аранова рассказала, с кем один раз спала в ЮАР

Юмористка Аранова рассказала, что на отдыхе в ЮАР один раз спала с сороконожкой

Елизавета-Варвара Аранова Елизавета-Варвара Аранова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Российская юмористка Елизавета-Варвара Аранова рассказала, что однажды во время отдыха в Южно-Африканской Республике вопреки советам не закрыла дверь в отель и спала с сороконожкой. В выпуске подкаста «Страхи», доступном в соцсети «ВКонтакте» она уточнила, что не убивала насекомых, а ловила их и выбрасывала на улицу.

Их просто миллион. Я лежу, стараюсь не концентрироваться, но невозможно не концентрироваться, потому что каждую секунду на меня кто-то садится разного вида, — рассказала она.

Ранее сообщалось, что жительницу Казани Анну госпитализировали на Бали после укуса насекомого в ногу. Сначала россиянка подумала, что это был комар, и не обратила внимания на укус, однако ночью у нее начались лихорадка, повышение температуры и боли. К утру на месте укуса образовался фурункул. Антигистаминный препарат не помогал, поэтому ее прооперировали.

До этого в МИД РФ заявили, что россиянам стоит учитывать рост числа нападений на туристов в Чили. Ситуация особенно опасна в центре Сантьяго в вечерние и ночные часы.

