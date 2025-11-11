Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 11:29

В российском регионе школьники нашли личинки насекомых в хлебе

На Камчатке школьники нашли в хлебе личинки насекомых

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура Камчатского края изъяла партию хлеба с личинками насекомых в школах Мильковского района после жалоб учеников. Как сообщает надзорное ведомство, проверка подтвердила наличие посторонних объектов в продукции.

Поводом для проверки стали фотографии хлеба, сделанные детьми в столовой и пересланные родителям. Учителя настаивают, что это тмин, однако учащиеся с этим не согласны. Аналогичная ситуация выявлена и в другой школе, куда также поступила некачественная партия. Совместно с Роспотребнадзором прокуроры изучают все обстоятельства инцидента, включая поставки хлебобулочных изделий в образовательные учреждения.

Ранее стало известно, что школьники массово сообщают о проблемах со здоровьем после употребления китайского соевого мяса латяо. Юные гурманы отмечают, что после употребления нескольких кусочков у них появляются диарея, изжога, тошнота и боли в животе. Данные симптомы, по их словам, могут сохраняться на протяжении нескольких дней. Тренд на китайскую закуску появился несколько месяцев назад.

