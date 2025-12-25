Селедка не нуждается в рекламе, а эта простая закуска сведет всех с ума: тартинки улетают быстрее деликатесов

Есть закуски, которые не требуют рекламы, их просто сметают первыми. Эти тартинки с селедкой именно такие. Простой набор продуктов, знакомые вкусы и идеальное попадание в формат любого застолья: от новогоднего стола до спонтанной вечеринки. Готовятся быстро, выглядят аппетитно и исчезают так же стремительно, как появляются. Баланс соленого, сливочного и свежего делает эту закуску по-настоящему «мировой» — понятной и любимой всеми.

Ингредиенты на 15–20 штук: черный хлеб — 1/2 буханки, филе слабосоленой сельди — 1 шт., яйца — 3 шт., зеленый лук — около 100 г, укроп — небольшой пучок, майонез — 3-4 ст. л. (или густой йогурт), растительное масло — по желанию.

Хлеб нарежьте ломтиками и при желании слегка подрумяньте. Яйца натрите, смешайте с зеленым луком, укропом и майонезом до густой пасты. На хлеб выложите намазку, сверху — кусочек сельди, слегка прижмите и украсьте зеленью. Подавайте сразу. Эти тартинки одинаково хороши и с рюмкой ледяной водки, и с бокалом шампанского. Проверено: без добавки не обойдется.

