15 февраля 2026 в 13:35

Свыше 100 дронов ВСУ пытались атаковать Россию с утра

МО: российские силы ПВО уничтожили еще 102 дрона ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
За первую половину воскресенья 15 февраля силы ПВО уничтожили над российскими регионами 102 украинских беспилотника, сообщили в Министерстве обороны РФ. Противник пытался атаковать Брянскую, Тульскую области и другие регионы России.

С 9:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Тульской областей и Московского региона, в том числе три, летевших на Москву, — говорится в сообщении.

С 07:00 мск до 09:00 мск над российскими регионами сбили 88 дронов ВСУ. Еще 70 БПЛА были сбиты минувшей ночью.

Тем временем глава Калужской области Владислав Шапш расказал, что обломки украинского беспилотника повредили здание больницы и два автомобиля в Козельском районе. В целях безопасности пациентов поврежденного корпуса оперативно перевели в Сосенскую городскую больницу на время проведения восстановительных работ.

В Темрюкском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Инцидент случился в поселке Волна. К ликвидации пожара привлечены 67 человек и 20 единиц техники.

Минобороны РФ
происшествия
БПЛА
ВСУ
