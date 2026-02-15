Силы ПВО уничтожили 88 дронов ВСУ над российскими регионами за два часа

Силы ПВО уничтожили 88 дронов ВСУ над российскими регионами за два часа

Утром в воскресенье, 15 февраля, над российскими регионами сбили 88 украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны РФ. Противник пытался атаковать Астраханскую, Брянскую, Волгоградскую области и другие регионы России.

15 февраля в период с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 88 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Астраханской области, Республики Адыгея, акваторией Азовского моря, над территориями Брянской области, Волгоградской области, Краснодарского края, Ставропольского края и акваторией Черного моря, — сказано в сообщении.

Еще 70 дронов ВСУ были сбиты минувшей ночью. Атаке ВСУ с воздуха подверглись Краснодарский край, Республика Крым, Курская область и Ставропольский край. Несколько украинских беспилотников удалось сбить над Азовским и Черным морями.

При атаке на Краснодарский край пострадали два человека. Это произошло в поселке Волна, где сложилась самая сложная ситуация: повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.