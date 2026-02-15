Гигантская корональная дыра образовалась напротив Земли

Ночью 15 февраля на Земле началась вторая магнитная буря февраля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По словам ученых, причиной явления стала крупная корональная дыра на Солнце, расположенная прямо напротив планеты.

На планете ночью началась вторая магнитная буря февраля, пока находящаяся в диапазоне от слабой до средней, — говорится в сообщении.

В лаборатории пояснили, что период геомагнитных возмущений может продлиться до 48 часов, однако его влияние будет неравномерным. Возможны кратковременные усиления и непродолжительные бури, которые будут сменяться относительно спокойными интервалами. Вероятность усиления шторма до уровня G2 оценивается как низкая.

