15 февраля 2026 в 13:57

Гигантская корональная дыра образовалась напротив Земли

ИКИ РАН: на Земле началась вторая магнитная буря февраля

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ночью 15 февраля на Земле началась вторая магнитная буря февраля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По словам ученых, причиной явления стала крупная корональная дыра на Солнце, расположенная прямо напротив планеты.

На планете ночью началась вторая магнитная буря февраля, пока находящаяся в диапазоне от слабой до средней, — говорится в сообщении.

В лаборатории пояснили, что период геомагнитных возмущений может продлиться до 48 часов, однако его влияние будет неравномерным. Возможны кратковременные усиления и непродолжительные бури, которые будут сменяться относительно спокойными интервалами. Вероятность усиления шторма до уровня G2 оценивается как низкая.

Ранее сообщалось, что астрономы впервые зафиксировали уникальное поведение небесного тела — комета 41P/Туттля — Джакобини — Кресака полностью остановила вращение, а затем начала крутиться в обратную сторону. Исследование провел астроном Калифорнийского университета Дэвид Джуитт, проанализировав снимки телескопа Hubble 2017 года.

