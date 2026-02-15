СК возбудил дело после гибели молодой россиянки из-за наледи СК возбудил уголовное дело после гибели девушки из-за наледи в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту гибели 19-летней девушки из-за упавшей на нее наледи, сообщили в региональном СУ СК России. Трагедия произошла 14 февраля на улице Варварской, вторая прохожая получила легкие травмы.

По факту гибели 19-летней девушки в результате падения наледи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека), — говорится в сообщении.

Ранее в подмосковной Ивантеевке на девушку упала ледяная глыба, сорвавшаяся с крыши. На опубликованных в Сети кадрах видно, как девушка приближается ко входу магазина, и в этот момент наледь падает ей на голову. Находившиеся рядом очевидцы побежали на помощь пострадавшей. Состояние россиянки на данный момент неизвестно

До этого МЧС России призвало регионы к немедленной очистке зданий в связи с участившимися случаями обрушения кровель и падения снега с крыш. Ведомство посоветовало россиянам выбирать для передвижения очищенные места и не ходить под крышами домов и козырьками.