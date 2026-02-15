Глыба льда рухнула на голову россиянке В Подмосковье глыба льда упала на голову девушке

В подмосковной Ивантеевке на девушку упала ледяная глыба, сорвавшаяся с крыши, передает RT. Прохожие оперативно вызвали скорую помощь.

На опубликованных кадрах видно, как девушка приближается ко входу магазина, и в этот момент ледяной нарост с высоты падает ей на голову. Находившиеся рядом очевидцы побежали на помощь пострадавшей. Состояние россиянки на данный момент неизвестно.

Ранее в центре Нижнего Новгорода с крыши многоквартирного дома сошла наледь, в результате чего погибла 19-летняя девушка. Инцидент произошел вечером 14 февраля на улице Варварской. Вторая девушка, шедшая рядом, получила незначительные травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели россиянки.

До этого сообщалось, что в подмосковном Ступино с крыши дома на улице Пушкина на ребенка упала ледяная глыба. Десятилетняя девочка получила перелом грудного отдела позвоночника. Пострадавшую срочно доставили в больницу Подольска.

Также на улице Космонавтов в Петропавловске-Камчатском на крыше жилого дома накануне обнаружили огромную сосульку. Ее размер сопоставим с трехэтажным зданием. Сосулька нависла над входом в подъезд, создавая угрозу для жителей.