12 февраля 2026 в 13:08

Гигантская сосулька напугала жителей Петропавловска-Камчатского

В Петропавловске-Камчатском заметили сосульку с трехэтажный дом

На улице Космонавтов в Петропавловске-Камчатском на крыше жилого дома появилась огромная сосулька, достигающая высоты трехэтажного здания, передает Telegram-канал Amur Mash. Ледяной нарост нависает над входом в подъезд, и, как утверждают местные жители, представляет серьезную угрозу падения.

На опубликованном каналом видео видно, что козырек подъезда покрыт толстым слоем снега и льда. Жители дома утверждают, что управляющая компания не реагирует на их просьбы и не выполняет свои обязанности по уборке территории от снега. По их словам, с начала зимы трактор приезжал во двор всего один раз.

Ранее сообщалось, что в Москве сосулька упала на 65-летнюю женщину во дворе дома № 3 по улице Хавской. Глыба льда сорвалась с крыши здания, в результате чего прохожая получила смертельные травмы. Женщина скончалась на месте.

До этого эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что заявку на сбивание сосулек можно подать в управляющей компании. По его словам, это можно сделать через мобильное приложение или по телефону. Эксперт также предложил до решения проблемы оградить опасный участок и написать предупреждение для прохожих.

Гигантская сосулька напугала жителей Петропавловска-Камчатского
