Эксперт по ЖКХ объяснил, куда обращаться из-за опасных сосулек Эксперт по ЖКХ Бондарь: на сбивание сосулек можно оформить заявку в УК

Заявку на сбивание сосулек можно оформить в управляющей компании, рассказал 360.ru эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь. Он отметил, что заявку можно подать через мобильное приложение или по телефону.

Еще вариант — позвонить в аварийно-диспетчерскую службу, а можно и туда, и туда. Другой способ — обратиться к коммунальщикам через мобильное приложение «Дом», — рассказал Бондарь.

Эксперт по ЖКХ подчеркнул, что до момента решения проблемы опасный участок можно оградить самостоятельно. По его словам, также можно написать от руки предупреждение для других прохожих.

Ранее сообщалось, что москвич, едва не ставший жертвой падающей сосульки, намерен отсудить у коммунальных служб 300 тысяч рублей из-за неубранной крыши и испорченной одежды. Мужчина чудом остался в живых, получив сильный испуг, сотрясение мозга, а также закрытую черепно-мозговую травму, которая на протяжении двух лет продолжает приносить ему постоянные головные боли.