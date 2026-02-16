Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 18:02

Пермячка «отметила» второй день рождения после падения глыбы снега

Глыба снега с крыши упала на женщину в Перми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Перми на женщину с крыши рухнула огромная глыба снега, передает Telegram-канал «Пермь активная». Камера видеонаблюдения запечатлела момент падения. Пострадавшей понадобилась помощь медиков.

На кадрах видно, как женщина идет по тротуару и вдруг на нее падает крупный снежный пласт. Она теряет равновесие и оказывается на земле. К ней сразу подбежал прохожий и помог подняться. По словам местного жителя, женщине вызвали скорую помощь. Она пожаловалась на головокружение и боль в ноге.

В СК сообщили о возбуждении трех уголовных дел после падения снега и льда с крыш на людей. В Чусовом серьезные травмы получил маленький ребенок, сейчас он в больнице. Почти одновременно похожие случаи произошли в Орджоникидзевском и Индустриальном районах Перми. По данным ведомства, на улицах Писарева и Чердынской пострадали подросток и женщина, им оказали медицинскую помощь.

Ранее в подмосковной Ивантеевке на девушку упала ледяная глыба, сорвавшаяся с крыши. Находившиеся рядом очевидцы побежали на помощь пострадавшей. По предварительной информации, прохожие вызвали бригаду медиков.

Пермь
снег
падения
сосульки
