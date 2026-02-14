Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 23:13

В МЧС забили тревогу из-за гибели людей после падения снега с крыш

МЧС: в России надо оперативно организовать очистку кровель зданий от снега

В связи с участившимися случаями обрушения кровель и падения снега с крыш МЧС России призвало регионы к немедленной очистке зданий, передает ТАСС. Ведомство посоветовало россиянам выбирать для передвижения очищенные места и не ходить под крышами домов и козырьками.

Необходимо <...> организовать незамедлительную очистку кровель зданий, в приоритетном порядке — объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей, отметили в МЧС.

По данным ведомства на 13 февраля, с начала года зафиксировано уже около 50 случаев схода снега и льда с крыш. Жертвами происшествий стали два человека, включая одного ребенка, еще 15 граждан получили травмы. Инциденты произошли в Москве, Подмосковье, а также в Нижегородской и Тульской областях. Для ликвидации последствий и предотвращения новых ЧП в ряде муниципалитетов введен режим повышенной готовности.

14 февраля из-за обилия снега навес городской больницы рухнул на мужчину 1955 года рождения в Котовске Тамбовской области. В результате ЧП он скончался. В рамках начатого расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за очистку крыши от наледи и снега.



