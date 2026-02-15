Лобовое столкновение обернулось гибелью четырех человек В Амурской области в лобовом столкновении погибли четыре человека

В Магдагачинском округе Приамурья в лобовом столкновении погибли четыре человека, еще трое попали в больницу, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Авария произошла днем на 1155-м километре трассы «Амур» — водитель Toyota Voxy вылетел на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser.

Водитель автомобиля Toyota Voxy, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате автоаварии водитель и три пассажира автомобиля Toyota Voxy от полученных травм скончались, — говорится в сообщении.

Ранее в Калининском районе Санкт-Петербурга на Пискаревском проспекте водитель, вышедший из машины после мелкого ДТП, погиб под колесами другого авто. Участники первого столкновения, автомобили Toyota Camry и Skoda Kodiaq, ожидали оформления ДТП на проезжей части, когда в них на полной скорости врезался кроссовер Chery Tiggo.

До этого в Дудинке грузовой автомобиль сбил 15-летнюю девочку. Школьница погибла под колесами прицепа грузовика, когда проходила мимо гаражного массива около объездной дороги. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.