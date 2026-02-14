Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 17:55

Грузовик переехал школьницу в Красноярском крае

В Дудинке грузовик насмерть сбил 15-летнюю школьницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Дудинке грузовой автомобиль насмерть сбил 15-летнюю девочку, сообщили в прокуратуре Красноярского края. Трагедия произошла днем в районе гаражного массива около объездной дороги, когда школьница проходила мимо, а прицеп грузовика совершил на нее наезд.

Предварительно установлено, что прицеп принадлежит индивидуальному предпринимателю, осуществляющему грузоперевозки. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, — уточнили в ведомстве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход его расследования поставлен на контроль прокуратуры.

Ранее на внешней стороне 22-го километра МКАД произошло массовое ДТП. Авария случилась около Юго-Восточного лесопарка. На месте работали оперативные службы. Сейчас выясняются детали столкновения и информация о пострадавших.

Ранее в Челябинской области произошло смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Водитель «Шевроле-Нива» пошел на обгон в снегопад, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Ситрак». На месте погибли три человека в легковушке, также пострадали двое детей, которых перевозили без кресел и ремней безопасности.

смерти
дети
ДТП
Красноярский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСИН прояснила ситуацию с закупкой сладкой ваты и попкорна для заключенных
Финляндия пошла против Норвегии и США на Олимпиаде
Экс-дипломат выдвинул предположение, о чем думает Зеленский
Искусственный интеллект устроил публичную травлю программиста в Сети
Спортсмен из Южной Америки впервые в истории взял золото на зимних ОИ
Франция решила привлечь Индию для работы над реформой ООН
Семья погибшего в Анапе охранника просит сурово не наказывать убийцу
МИД Франции признал, что Европа нуждается в России
ЦРУ и Пентагон нашли источник «гаванского синдрома» в Норвегии
Жители одной страны увешали свои дома плакатами с цитатами Путина
МЧС подняло по тревоге 134 человека для поиска рыбаков
Врач ответил, кому лучше избегать переедания на Масленицу
Морж Миша поздравил столичную подругу с Днем влюбленных воздушным поцелуем
Москвичам рассказали о самом теплом дне перед резким похолоданием
В МОК нашли объяснение дефициту презервативов в Олимпийской деревне
Дипломат пригрозил Финляндии мерами в ответ на ее милитаризацию
Толпа в российском ТЦ не поделила 7000 шаров и спровоцировала давку
Лидер «Руки Вверх!» может озолотиться всего за один вечер в Куршевеле
Грузовик переехал школьницу в Красноярском крае
«Остатки еще есть»: жители Кубы встали в огромные очереди за бензином
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.