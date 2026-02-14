Грузовик переехал школьницу в Красноярском крае

В Дудинке грузовой автомобиль насмерть сбил 15-летнюю девочку, сообщили в прокуратуре Красноярского края. Трагедия произошла днем в районе гаражного массива около объездной дороги, когда школьница проходила мимо, а прицеп грузовика совершил на нее наезд.

Предварительно установлено, что прицеп принадлежит индивидуальному предпринимателю, осуществляющему грузоперевозки. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, — уточнили в ведомстве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход его расследования поставлен на контроль прокуратуры.

