15 февраля 2026 в 13:48

Политолог раскрыл, поможет ли поддержка Трампа сохранить Орбану пост

Политолог Данилин: поддержку Орбана со стороны США не стоит сбрасывать со счетов

Виктор Орбан и Дональд Трамп Виктор Орбан и Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/US White House via Global Look P/Global Look Press
Слова поддержки президента США Дональда Трампа в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, вероятнее всего, не помогут во время выборов в парламент европейской страны в апреле, заявил РИА Новости политолог Павел Данилин. По его словам, при этом позицию американского лидера не стоит сбрасывать со счетов, так как он имеет определенный электорат в Европе.

Это словесная поддержка на самом деле. Она вряд ли выльется во что-то серьезное. Вряд ли это даст огромный плюс до выборов. Тем не менее, все же Трамп имеет свою аудиторию, свой электорат в Европе, — сказал Данилин.

Ранее Трамп заявил, что премьер-министр Венгрии доказал, что он настоящий друг, борец и победитель. Он также пообещал ему поддержку на выборах со своей стороны.

До этого президент Украины Владимир Зеленский оскорбил премьер-министра Венгрии на форуме в Давосе, предложив дать ему подзатыльник. Он также заявил, что силы, стремящиеся уничтожить Европу, действуют свободно и живут на европейские деньги.

