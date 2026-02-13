Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026

Трамп пообещал поддержку европейскому лидеру на выборах

Трамп: Орбан доказал, что он настоящий друг и победитель

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан доказал, что он настоящий друг, борец и победитель, заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Он также пообещал ему поддержку на выборах со своей стороны.

Виктор Орбан — настоящий друг, борец и победитель и имеет мою полную и абсолютную поддержку на переизбрание премьером Венгрии. Он никогда не подведет великий народ Венгрии! Виктор Орбан — по-настоящему сильный лидер, который уже доказывал, что способен добиваться феноменальных результатов, — написал Трамп.

По мнению председателя коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперта и участника Изборского клуба Юрия Самонкина, если Трамп займется урегулированием конфликта на Украине, ему могут помочь такие страны ЕС, как Венгрия и Чехия. Кроме того, завершению противостояния могут поспособствовать Словакия и Италия, которые выступают за улучшение отношений с Россией.

До этого президент Украины Владимир Зеленский оскорбил премьер-министра Венгрии на форуме в Давосе, предложив дать ему подзатыльник. Он также заявил, что силы, стремящиеся уничтожить Европу, действуют свободно и живут на европейские деньги.

