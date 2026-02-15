В России доказали, что хлеб в СССР не был дешевле

В России доказали, что хлеб в СССР не был дешевле Экономист Николаев развеял миф о крайней дешевизне хлеба во времена СССР

Доступность хлеба и молока для россиян практически не изменилась за последние 40 лет, заявил экономист Олег Николаев. Он опроверг утверждения о крайней дешевизне этих продуктов в советское время, сопоставив цены с доходами. Так, по его словам, батон хлеба стоил 16 копеек при средней зарплате 180 рублей, сейчас — 60 рублей при доходе в 70 тыс.

Батон белого хлеба тогда стоил 16 копеек, сейчас же — 60 рублей. Хотя часто говорилось, что хлеб в СССР был крайне дешев, но соотношение к среднему доходу практически не изменилось — те же 0,08–0,09%. С молоком то же самое — тогда оно стоило 20 копеек за литр, сейчас — 100 рублей. 0,1% против 0,13%, — отметил Николаев.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость килограмма свежих огурцов в России взлетела на 50,2% с конца декабря 2025 года и достигла 317 рублей. Это максимальный показатель с 2020 года и самое сильное подорожание среди всех потребительских товаров в статистике Росстата.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ограничить наценки на овощи и создать новый контрольный орган — Госкомцен. В беседе с NEWS.ru он заявил, что ситуация с резким подорожанием огурцов этой зимой является ярким примером неэффективности существующего подхода.