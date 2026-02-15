Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 14:21

В России доказали, что хлеб в СССР не был дешевле

Экономист Николаев развеял миф о крайней дешевизне хлеба во времена СССР

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Доступность хлеба и молока для россиян практически не изменилась за последние 40 лет, заявил экономист Олег Николаев. Он опроверг утверждения о крайней дешевизне этих продуктов в советское время, сопоставив цены с доходами. Так, по его словам, батон хлеба стоил 16 копеек при средней зарплате 180 рублей, сейчас — 60 рублей при доходе в 70 тыс.

Батон белого хлеба тогда стоил 16 копеек, сейчас же — 60 рублей. Хотя часто говорилось, что хлеб в СССР был крайне дешев, но соотношение к среднему доходу практически не изменилось — те же 0,08–0,09%. С молоком то же самое — тогда оно стоило 20 копеек за литр, сейчас — 100 рублей. 0,1% против 0,13%, — отметил Николаев.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость килограмма свежих огурцов в России взлетела на 50,2% с конца декабря 2025 года и достигла 317 рублей. Это максимальный показатель с 2020 года и самое сильное подорожание среди всех потребительских товаров в статистике Росстата.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ограничить наценки на овощи и создать новый контрольный орган — Госкомцен. В беседе с NEWS.ru он заявил, что ситуация с резким подорожанием огурцов этой зимой является ярким примером неэффективности существующего подхода.

Читайте также
Дома нет хлеба? Готовлю эти нежные лепешки — на столе за 2 минуты и не черствеют несколько дней
Общество
Дома нет хлеба? Готовлю эти нежные лепешки — на столе за 2 минуты и не черствеют несколько дней
Скоро Масленица: ажурные блины с дырочками получаются всегда — рецепт с идеальными пропорциями
Общество
Скоро Масленица: ажурные блины с дырочками получаются всегда — рецепт с идеальными пропорциями
В России дали прогноз по ценам на жилье
Общество
В России дали прогноз по ценам на жилье
Пять суток комы, смерть в 46: как жила «хрустальный голос СССР» Анна Герман
Шоу-бизнес
Пять суток комы, смерть в 46: как жила «хрустальный голос СССР» Анна Герман
Замороженная брокколи против свежей — неожиданный победитель: как овощ сохраняет витамины и укрепляет здоровье
Общество
Замороженная брокколи против свежей — неожиданный победитель: как овощ сохраняет витамины и укрепляет здоровье
хлеб
молоко
цены
СССР
продукты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Просроченный обмылок»: Володин указал на расстройство психики Зеленского
В Госдуме раскрыли, что скрывается за нападками Зеленского на Орбана
На Кубани два человека погибли в ДТП
Президент Польши заговорил о ядерном оружии
Появились кадры последствий ДТП с участием вагона и легкового автомобиля
Наступление ВС РФ на Запорожье 15 февраля: полное освобождение, Цветковое
Миллер назвал нынешнюю зиму знаковой для газового рынка Евросоюза
«Миндичгейт» продолжается? Арестован экс-глава Укрэнерго, связи с Зеленским
Экс-биатлонист Шипулин раскрыл, вернет ли медаль с Олимпиады-2014
Раскрыта истинная цель Мюнхенской конференции для Запада
«Нескрываемый бред величия»: Трампу поставили диагноз
«Небо не ответит»: патриарх Кирилл объяснил, о чем нельзя молиться
Три ДРГ устроили «маскарад» и попытались зайти в тыл армии России
Миллер заявил о новом антирекорде на газовом рынке Евросоюза
В России планируют ввести новые врачебные должности
В европейской стране впервые с 1960-х годов пройдут учения по эвакуации
Австрийский прыгун лишился олимпийской медали из-за 4 мм
В России доказали, что хлеб в СССР не был дешевле
«Бу-ра-ти-но» принес своему создателю 3 млн рублей
Судьба загадочно исчезнувшей россиянки оказалась трагичной
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.