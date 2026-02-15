Зимняя Олимпиада — 2026
МИД Венгрии обвинил партию «Тиса» в поддержке Украины

Сийярто: партия «Тиса» может пожертвовать интересами Венгрии ради помощи Украине

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Венгерская оппозиционная партия «Тиса» пожертвует национальными интересами ради поддержки Киева в случае прихода к власти, заявил в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) глава МИД страны Петер Сийярто. По словам министра, в случае прихода к власти оппозиция немедленно одобрит вступление Украины в Евросоюз и передаст ей финансовые средства, принадлежащие венгерскому народу.

Действующее правительство подчеркивает, что такие шаги недопустимы и приведут к прямой угрозе безопасности страны. Сийярто сослался на позицию лидера «Европейской народной партии» Манфреда Вебера, который открыто заявлял о сотрудничестве только с проукраинскими политическими силами.

Конечно, все знают, чего ожидать от «Тисы»: зеленый свет вступлению Украины в ЕС, украинцы смогут забрать деньги венгерского народа и втянуть нашу страну в украинскую войну. Наш ответ: никогда! — заявил глава ведомства.

Официальный Будапешт также заявляет о прямом вмешательстве украинского президента Владимира Зеленского в венгерскую предвыборную кампанию с целью установления лояльного Киеву режима. После этого в МИД Венгрии был вызван украинский посол, что вызвало зеркальную реакцию со стороны Киева.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан сообщал, что украинские спецслужбы при поддержке Брюсселя ведут активную деятельность на территории страны для влияния на внутреннюю политику. Власти Венгрии рассматривают эти действия как попытку втянуть государство в вооруженный конфликт вопреки воле граждан.

