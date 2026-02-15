Судьба загадочно исчезнувшей россиянки оказалась трагичной

В Челябинской области обнаружено тело 19-летней девушки, пропавшей 2 февраля, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». 19-летняя россиянка вышла из дома на 10 минут в легкой одежде, зашла за угол и исчезла. Телефон она оставила дома. Подробности гибели не раскрываются.

К сожалению, девушка была найдена погибшей группой ПСО «Легион-Спас». Выражаем искренние соболезнования ее родным и близким, — сказано в публикации.

За время операции добровольцы и спасатели осмотрели территорию площадью 260 кв. км, прошли пешком и проехали более 2200 км, а также использовали дроны и снегоходы. Всего в поисках задействовали почти 400 человек.

Тем временем появилась информация, что пропавшая на Валааме жительница Екатеринбурга Наталья Простакова в день исчезновения не попала ни на одну из камер видеонаблюдения. Россиянка пропала после утренней службы 2 февраля. В операции участвовали 28 опытных поисковиков, однако следов женщины обнаружить не удалось. Пока поиски поставлены на паузу.