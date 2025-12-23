На Новый год готовим «Яйца дракона»: шикарное горячее из фарша и картошки

«Яйца дракона» — это блюдо попадает в точку. Внутри — вареное яйцо, а снаружи не просто фарш, а фарш с тертой сырой картошкой: получается сочнее, мягче и с аппетитной корочкой. На разрезе — красивый «драконий глаз», поэтому такие зразы привлекают внимание и улетают со стола.

Ингредиенты: фарш (свинина/говядина/курица) — 600–700 г, картофель сырой — 2–3 шт. (250–300 г), яйца — 5 шт., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, любимые специи (паприка / сухой чеснок / хмели‑сунели) — 1–2 ч. л., панировочные сухари — 100–150 г, растительное масло для жарки.

Приготовление: яйца сварите вкрутую, остудите. Картофель натрите на мелкой терке и обязательно хорошо отожмите (иначе масса будет водянистой). Смешайте фарш с тертым картофелем, посолите, поперчите, добавьте специи и вымешайте до липкости. Берите порцию массы, расплющивайте на ладони, кладите в центр яйцо и аккуратно закрывайте фаршем со всех сторон, формируя продолговатую зразу. Обваляйте в сухарях.

Обжаривайте на среднем огне в разогретом масле до румяной корочки со всех сторон, затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности еще 8–12 минут (картошка внутри должна полностью приготовиться).

