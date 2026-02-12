Бутерброды с селёдкой по-изысканному: вкусная закуска ко Дню влюблённых и всем весенним праздникам — попробуйте один раз и не остановитесь

Бутерброды с селёдкой по-изысканному: вкусная закуска ко Дню влюблённых и всем весенним праздникам — попробуйте один раз и не остановитесь

Эта закуска удивляет с первого укуса. Нежная селёдка, пикантный чеснок, лёгкая острота табаско и свежесть яблока создают необычное, но очень гармоничное сочетание. Готовятся быстро, выглядят эффектно — идеальный вариант для романтического стола и весенних встреч. Вкус получается ярким, но сбалансированным: солоноватая рыба, хрустящий лук, мягкая яичная текстура и лёгкая сладость яблока сверху.

Ингредиенты: сельдь — 130 г, красный лук — 25 г, яйцо — 1 шт., майонез — 40 г, корнишоны — 30 г, чеснок — 1 зубчик, сладкий чили — несколько капель, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, зелёный лук — 2 пера, яблоко — немного для украшения, ржаной хлеб — по количеству бутербродов.

Сельдь, красный лук и корнишоны мелко нарезают, яйцо и чеснок натирают на мелкой тёрке, всё соединяют, добавляют майонез, несколько капель чили, соль и перец, тщательно перемешивают до однородной массы. Намазку выкладывают на ломтики ржаного хлеба, по желанию слегка подсушенного, сверху посыпают мелким кубиком яблока и рубленым зелёным луком, перед подачей дополнительно присыпают свежемолотым перцем.

Ранее мы делились рецептом на 14 февраля. Салат в форме сердца «Признание» — классный рецепт из простых продуктов.