На 14 февраля салат в форме сердца «Признание» — классный рецепт из простых продуктов

На 14 февраля салат в форме сердца «Признание» — классный рецепт из простых продуктов

Этот салат в форме сердца — идеальный вариант для романтического ужина. Он получается нежным, сытным и очень красивым. Такое блюдо станет настоящим признанием в любви на праздничном столе. Готовится из доступных ингредиентов, а выглядит эффектно и по-настоящему празднично.

Ингредиенты: куриное филе — 250–300 г, яйца — 3 шт., маринованные огурцы — 2–3 шт., сыр-косичка — 80–100 г, свёкла отварная — 1 средняя, майонез — по вкусу, растительное масло — для жарки, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу.

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, посолите, поперчите и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Остудите. Яйца отварите вкрутую, очистите и натрите на крупной тёрке. Огурцы мелко нарежьте. Сыр-косичку разберите на волокна и слегка измельчите. Свёклу натрите на мелкой тёрке и смешайте с небольшим количеством майонеза. На плоской тарелке сформируйте сердце с помощью трафарета или вручную. Выложите слоями: курицу, майонез, яйца, огурцы, майонез, сыр-косичку. Каждый слой слегка уплотняйте ложкой. Сверху равномерно распределите свёклу с майонезом, формируя яркую розовую поверхность.

Ранее мы делились рецептом на День влюбленных. Печем пирожные «Сердечки»: простой рецепт к чаю, который поднимает настроение всем.