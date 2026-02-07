Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 21:29

Российским спортсменам могут открыть дорогу на международную арену

NYT: МОК задумался о возвращении России на международные соревнования

Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность возвращения российских спортсменов к участию в крупнейших мировых соревнованиях, пишет The New York Times. Такое решение было озвучено в ходе заседания организации в Милане.

По информации издания, многие делегаты высказались за возобновление участия россиян в ключевых спортивных событиях. Президент МОК Кирсти Ковентри в своем выступлении сделала акцент на необходимости сохранять нейтралитет спортивного пространства.

Схожую позицию занял глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш, призвавший к разработке единых и ясных правил для всех стран, чтобы не допускать избирательности в условиях мировых конфликтов. Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс подчеркнул, что «бойкоты никогда ничего не решали».

Ранее Международный олимпийский комитет включил в свой ролик об Играх в Турине кадры выступления российских фигуристов Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина. Этот сюжет был показан на сессии МОК в преддверии Олимпиады-2026.

