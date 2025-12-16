Более 10 россиян вернулись с Украины, чтобы воссоединиться с семьями

Стало известно, что 15 россиян вернулись с территории Украины, чтобы воссоединиться с родными в РФ, передает ТАСС. Граждане находятся на границе с Белоруссией. Возвращение россиян произошло в рамках гуманитарной акции.

Приезд граждан РФ состоялся благодаря договоренности уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Так, в Россию вернутся 12 женщин и трое мужчин, большинство из которых являются пожилыми людьми. Также со своими семьями воссоединятся граждане Украины. Москалькова и родственники россиян встретили их на границе.

Ранее выяснилось, что Россия и Украина смогли наладить рабочий алгоритм для воссоединения разделенных семей. Москалькова рассказала, как диалог между аппаратами омбудсменов двух стран велся на протяжении почти полугода.

Омбудсмен также сообщала, что Киев так и не предоставил Москве списки якобы тысяч украинских детей, которые, по утверждению Украины, были незаконно вывезены в РФ. Москалькова напомнила, как детей из ДНР киевские власти вывозили за границу.