Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 17:22

Более 10 россиян вернулись с Украины, чтобы воссоединиться с семьями

ТАСС: 15 россиян вернулись с Украины, чтобы воссоединиться с семьями на родине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Стало известно, что 15 россиян вернулись с территории Украины, чтобы воссоединиться с родными в РФ, передает ТАСС. Граждане находятся на границе с Белоруссией. Возвращение россиян произошло в рамках гуманитарной акции.

Приезд граждан РФ состоялся благодаря договоренности уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Так, в Россию вернутся 12 женщин и трое мужчин, большинство из которых являются пожилыми людьми. Также со своими семьями воссоединятся граждане Украины. Москалькова и родственники россиян встретили их на границе.

Ранее выяснилось, что Россия и Украина смогли наладить рабочий алгоритм для воссоединения разделенных семей. Москалькова рассказала, как диалог между аппаратами омбудсменов двух стран велся на протяжении почти полугода.

Омбудсмен также сообщала, что Киев так и не предоставил Москве списки якобы тысяч украинских детей, которые, по утверждению Украины, были незаконно вывезены в РФ. Москалькова напомнила, как детей из ДНР киевские власти вывозили за границу.

Татьяна Москалькова
россияне
Украина
Белоруссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Решение Верховного суда по делу Долиной: чья квартира, что получит Лурье
В Мостуризме раскрыли, кто тратит больше всех при посещении Москвы
Астрономы сделали неожиданное открытие о солнечном ветре
«Положил на стол и снял колготки»: педофил насиловал девочку в стенах школы
Готовлю салат, который удивит гостей: кальмары по-новогоднему
На ЗАЭС оценили последствия атаки
Драгоценный металл обогнал гиганта софта в гонке капитализаций
В МВД раскрыли число проданных в ходе дистанционных хищений квартир
Германия передала ВСУ две системы ПВО Patriot и комплекс Iris-T
В Польше пожаловались на неравноправие в отношениях с Украиной
Соучастники организации покушения на Соловьева могут получить до 30 лет
В США раскрыли, кто должен был встретиться с Райнерами в день убийства
Подросток с мачете и гранатами наперевес ворвался в начальную школу
В Госдуме ответили, повлияет ли дело Долиной на другие подобные истории
Пенсионерка продала квартиру из-за мошенников и спаслась в последний момент
Элегантная закуска, которая покорит гостей. А готовится неожиданно просто
Российские «Лады» уйдут под воду
Индия планирует вдвое увеличить объем экспорта
Школьница рискнула жизнью и вытащила малыша из ледяной воды
Подсчитано число работающих в России индийцев
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.