Почему банки с заготовками всегда ставят вверх дном: кухонная хитрость, которая реально спасает консервацию от порчи

Почему банки с заготовками всегда ставят вверх дном: кухонная хитрость, которая реально спасает консервацию от порчи

Когда я только начинала делать заготовки, тоже думала, что переворачивать банки — это просто бабушкина привычка. Но со временем поняла: без этого шага рисковать нельзя, если хочется, чтобы огурцы, варенье и компоты спокойно простояли всю зиму. У этого приема есть вполне понятное и полезное объяснение.

После закатки банку сразу переворачивают вверх дном, чтобы вес содержимого плотно прижал крышку к горлышку. Резиновая прокладка под давлением заполняет все микронеровности стекла, и укупорка становится максимально герметичной. Если крышка закручена плохо, это сразу видно — рассол или сироп начнет подтекать.

Есть и еще один важный момент. В горячем маринаде или сиропе соль, сахар и специи распределяются неравномерно. При переворачивании банка как бы перемешивается сама, и консервирующие вещества расходятся по всему объему. Дополнительно горячее содержимое прогревает крышку изнутри, усиливая стерилизацию.

Держу банки вверх дном до полного остывания, обычно 12–24 часа. Часто укутываю полотенцем для медленного остывания. Этот простой прием заметно повышает надежность любых домашних заготовок.

Ранее сообщалось, что рыба — один из самых полезных продуктов, который должен быть в рационе каждого человека. Но не все любят ее готовить, поскольку процесс этот довольно трудоемкий и не очень приятный. Однако ее можно приготовить всего за 10 минут.