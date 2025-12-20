Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 21:17

Почему банки с заготовками всегда ставят вверх дном: кухонная хитрость, которая реально спасает консервацию от порчи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Когда я только начинала делать заготовки, тоже думала, что переворачивать банки — это просто бабушкина привычка. Но со временем поняла: без этого шага рисковать нельзя, если хочется, чтобы огурцы, варенье и компоты спокойно простояли всю зиму. У этого приема есть вполне понятное и полезное объяснение.

После закатки банку сразу переворачивают вверх дном, чтобы вес содержимого плотно прижал крышку к горлышку. Резиновая прокладка под давлением заполняет все микронеровности стекла, и укупорка становится максимально герметичной. Если крышка закручена плохо, это сразу видно — рассол или сироп начнет подтекать.

Есть и еще один важный момент. В горячем маринаде или сиропе соль, сахар и специи распределяются неравномерно. При переворачивании банка как бы перемешивается сама, и консервирующие вещества расходятся по всему объему. Дополнительно горячее содержимое прогревает крышку изнутри, усиливая стерилизацию.

Держу банки вверх дном до полного остывания, обычно 12–24 часа. Часто укутываю полотенцем для медленного остывания. Этот простой прием заметно повышает надежность любых домашних заготовок.

Ранее сообщалось, что рыба — один из самых полезных продуктов, который должен быть в рационе каждого человека. Но не все любят ее готовить, поскольку процесс этот довольно трудоемкий и не очень приятный. Однако ее можно приготовить всего за 10 минут.

Проверено редакцией
домашние заготовки
кулинария
советы
еда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Сумами уничтожен высокопоставленный командир ВСУ
ВСУ бьют по мирным объектам в Курской области
США проводят у берегов Венесуэлы новую спецоперацию
Американский бизнесмен установил новый рекорд по размеру своего капитала
«Вся страна»: Песков уверен, что россияне будут болеть за фигуристов на ОИ
Зеленский высказался о трехсторонних переговорах с Россией и США
Эстонский суд обязал Каллас извиниться за клевету в соцсетях
Раскрыты подробности взрыва в Химках, где погиб подросток
Криминалист назвал вероятные причины взрыва в Химках
Гуманоидные роботы вышли на сцену в Китае
Зеленский заявил, что ВСУ могут уйти из ДНР
На Западе забили тревогу из-за противостояния с Россией в одной сфере
ОДКБ и Африканский союз договорились о сотрудничестве
Кому проще накачать попу: разница в физиологии мужчин и женщин
Дмитриев прибыл в США на переговоры
Власти в Киеве предрекли конец из-за убийств детей
«Покойся с миром»: легендарный рокер ушел из жизни
Названа возможная причина взрыва в Химках
На Украине заявили о строительстве фортификаций по всей линии фронта
Выживший при взрыве в Химках подросток рассказал, что произошло
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.