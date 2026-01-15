Сильные ливни в Австралии смыли автомобили и затопили кемпинги ABC: в Австралии ливень смыл автомобили и затопил кемпинги

Наводнения, вызванные сильными ливнями на юго-западе Австралии, смыли в море автомобили и затопили кемпинги, сообщает вещательная корпорация ABC. Там отметили, что многие жители штата не смогли вернуться в свои дома, поскольку районы скрылись под завалами обломков и грязи.

Журналисты уточнили, что жителям населенных пунктов Уай-Ривер, Кеннет-Ривер, Камберленд-Ривер и Лорн было рекомендовано находиться в убежище. При этом данных о пострадавших не поступало.

Известно, что из-за циклона «Кодзи» минимум 22 тыс. человек в Австралии остались без электричества и отопления. Проблемы с подачей электроэнергии в основном наблюдаются в регионах Маккай и Уитсандей: ураган, который уже потерял свою силу и превратился в тропический циклон, продолжает свой путь вглубь материка. Власти продолжают информировать население о возможных неблагоприятных погодных явлениях.

Ранее сообщалось, что на Камчатке спасателей привели в состояние повышенной готовности из-за угрозы мощного циклона. По прогнозам, стихия может вызвать различные происшествия. В Усть-Большерецком округе и на юге Елизовского наблюдались осадки и сильный ветер.