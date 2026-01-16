Атака ВСУ на Запорожскую область оставила без света десятки тысяч человек

Атака ВСУ на Запорожскую область оставила без света десятки тысяч человек Балицкий: в Запорожской области около 87 тысяч абонентов остались без света

В результате атаки ВСУ на энергообъекты Запорожской области около 87 тысяч абонентов остались без электричества, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, отключения затронули семь муниципальных округов.

В результате атаки противника около 87 тысяч абонентов Запорожской области остаются без электроснабжения. Отключения затронули Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приазовский, Приморский, Токмакский муниципальные округа, город Энергодар, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что с 1 по 11 января массированные удары ВСУ с применением дронов и реактивных систем залпового огня по объектам генерации и распределения электроэнергии оставили без света около 740 тыс. человек в нескольких субъектах РФ, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Белгородской области.

До этого в прифронтовом городе Васильевка в Запорожской области произошел инцидент с применением беспилотного летательного аппарата. Украинские военные осуществили атаку дрона самолетного типа на многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.