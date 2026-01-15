Атака США на Венесуэлу
Иностранцы могут посетить место атаки в Хорлах

Сальдо: иностранные журналисты посетят место атаки в Хорлах

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Иностранные журналисты намерены посетить место трагедии в Хорлах Херсонской области, но приедут лишь «самые смелые», сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо. Он напомнил, что там от атаки ВСУ погибли 29 мирных жителей в новогоднюю ночь.

Среди журналистов много людей честных и объективных, стремящихся правду узнать и осветить эту правду. Но мы прекрасно знаем, что, даже если таковые есть, они находятся под серьезным прессом руководства западных стран. <…> Мы уже пригласили. Я приоткрою небольшой секрет: вроде бы есть желающие, — отметил Сальдо.

Ранее Сальдо уточнял, что подавляющее большинство людей, которые находились в кафе села Хорлы Херсонской области в момент атаки Вооруженных сил Украины, были местными жителями. Он также сообщил, что в настоящее время устанавливаются личности гостей, которые могли приехать из других мест. Процесс идентификации погибших продолжается судебно-медицинскими экспертами с применением анализа ДНК. По словам губернатора, все родственники жертв в конечном счете будут найдены и уведомлены о случившемся.

