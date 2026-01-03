Новый год — 2026
03 января 2026 в 18:00

Домашний виски за выходные: секреты правильного приготовления

Настоящий виски: рецепт в домашних условиях — напиток готов за несколько дней
Многие считают, что приготовить виски можно только на производстве с многолетней выдержкой. Но существует способ создать ароматный напиток с характерным вкусом прямо на своей кухне. Настоящий виски, рецепт которого мы раскроем, готовится быстро и не требует специального оборудования.

Для базы возьмите качественный самогон двойной перегонки крепостью 45–50 градусов. На литр напитка понадобится 2 столовые ложки дубовой щепы средней обжарки, чайная ложка сахарного сиропа и щепотка ванилина. Щепу предварительно залейте кипятком на 10 минут, затем просушите. Смешайте все компоненты в стеклянной емкости, плотно закройте и оставьте в темном месте при комнатной температуре на 3–5 дней. Ежедневно встряхивайте содержимое.

После настаивания процедите напиток через марлю и ватный фильтр. Настоящий виски, рецепт которого применим в домашних условиях, дает янтарный цвет, древесные нотки и мягкое послевкусие. Разлейте по бутылкам и дайте отдохнуть еще сутки перед дегустацией.

Помните: чрезмерное употребление алкоголя вредно для здоровья.

Ранее мы делились с вами рецептом настойки на бруснике.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
