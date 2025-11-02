Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 18:30

Киви в ноябре — не просто фрукт: почему его выбирают умные хозяйки

Продукты, которые надо есть в ноябре: едим киви — кладезь витамина С Продукты, которые надо есть в ноябре: едим киви — кладезь витамина С Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Продукты, которые надо есть в ноябре, помогают укрепить иммунитет и сохранить бодрость в хмурую погоду. Среди них особое место занимает киви — яркий фрукт с кисло-сладкой мякотью, богатый витамином С.

Киви — настоящий кладезь витамина С: один плод покрывает суточную норму этого важного антиоксиданта. Регулярное употребление помогает легче пережить осеннюю хандру, укрепляет сосуды и поддерживает иммунитет. Фермент актинидин улучшает пищеварение, а низкая калорийность (всего 44 ккал на 100 г) делает киви идеальным помощником в поддержании стройности. Продукты, которые надо есть в ноябре, должны быть не только полезными, но и вкусными — и киви отлично сочетает оба качества.

Попробуйте простые блюда:

  • Смузи с киви и шпинатом: смешайте 1 киви, горсть шпината, банан и воду. Освежающий заряд энергии готов!

  • Салат с киви и яблоком: нарежьте киви и зелёное яблоко, добавьте немного мяты и полейте лимонным соком.

  • Йогурт с киви: выложите нарезанный киви на натуральный йогурт, посыпьте орехами.

Добавьте киви в рацион — и ноябрь станет ярче. Это один из фруктов, которые нужно есть в ноябре, чтобы встретить зиму бодрыми и полными сил.

Ранее мы делились с вами бюджетным рецептом запекания курочки.

польза для здоровья
витамины
рецепты
еда
киви
Валентина Еремеева
В. Еремеева
