Сауна для курицы: запекаем сочную курочку на подушке из соли

Курица, запеченная на подушке из соли, — это не просто блюдо, а настоящий кулинарный ритуал. Соль здесь выступает как естественный консервант и ароматизатор, создавая эффект соляной сауны, при котором мясо пропекается равномерно, оставаясь невероятно сочным. При этом кожа становится хрустящей, а сама курица — идеально просоленной, без излишней солености. Это один из самых чистых способов раскрыть натуральный вкус птицы.

Рецепт курицы в духовке на солевой подушке прост: тушку весом около 1,5–2 кг тщательно просушивают, натирают специями и укладывают спинкой вниз на слой крупной морской соли толщиной 2–3 см. Запекают при 180–190°C около часа. Готовность проверяют по прозрачному соку при прокалывании бедра. После извлечения курицу аккуратно снимают с соли — она не впитывает лишнего, а получается сбалансированной по вкусу. Подавать можно с овощами, крупами или просто так.

Рецепт курицы в духовке таким способом особенно ценят за минимализм и элегантность. Это утонченное блюдо без лишних добавок, которое подойдет и для семейного ужина, и для праздничного стола.

