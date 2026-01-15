Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 23:51

Житель Самары отправил фото приставам и получил за это условный срок

Жителя Самары осудили условно за отправку порнографического фото сотруднику ФССП

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Житель Самарской области отправил порнографическое фото в обращении к судебному приставу и получил за это два года условного лишения свободы, передает пресс-служба ГУ ФССП по Самарской области. Отмечается, что этот поступок привел к возбуждению дела по ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

За изготовление и распространение материалов порнографического характера мужчину привлекли к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, — сказано в сообщении.

Ранее житель Нижнекамска по имени Дмитрий, который систематически преследовал бывшую девушку Ирину и выдавал себя за другого человека, получил 2,5 года условно. Суд позволил ему свободно покидать дом, ограничив только смену жилья без уведомления органов.

До этого участники организованной преступной группы получили от трех до пяти лет колонии за серию вымогательств в Санкт-Петербурге, сообщили в СК РФ. Приговор четырем фигурантам вынес городской суд.

ФССП
приставы
фотографии
сроки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Курске объявили о работе ПВО и призвали жителей быть осторожнее
Дипломаты РФ оказывают задержанному в Польше археологу необходимую помощь
Несколько человек погибли при пожаре в двухкомнатной московской квартире
Оборотень в погонах: как маньяк из Одессы охотился на жен солдат
Самые канцерогенные продукты: можно ли их есть и как часто
Космонавт Федяев отправится на базу SpaceX
Ветеран ВОВ Зинаида Цыганкова скончалась на 102 году жизни в Воронеже
Экс-футболист «Зенита» и «Ростова» скончался в возрасте 45 лет
Глава администрации получил ранения при атаке ВСУ под Белгородом
Жителей Камчатки пересадили в автозаки из-за сугробов
Испанская королевская семья сообщила о смерти принцессы
Врач назвала продукты, которые поддерживают иммунитет зимой
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 января 2026 года
Приметы 16 января — Гордеев день: как защитить корову?
Атака ВСУ на Запорожскую область оставила без света десятки тысяч человек
Кому нельзя, а кому осторожно. Советы врача перед крещенскими купаниями
Две жены Петросяна: чем они так похожи, почему юморист выбрал Брухунову
Великобритания решила повысить предельный возраст резервистов до 65 лет
Житель Самары отправил фото приставам и получил за это условный срок
Силовики похитили пономаря кафедрального собора на Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.