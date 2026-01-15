Житель Самары отправил фото приставам и получил за это условный срок Жителя Самары осудили условно за отправку порнографического фото сотруднику ФССП

Житель Самарской области отправил порнографическое фото в обращении к судебному приставу и получил за это два года условного лишения свободы, передает пресс-служба ГУ ФССП по Самарской области. Отмечается, что этот поступок привел к возбуждению дела по ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

За изготовление и распространение материалов порнографического характера мужчину привлекли к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, — сказано в сообщении.

