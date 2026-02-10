Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 12:43

Россиянам назвали признаки фейковых сообщений от приставов

ФССП: приставы не будут связываться с пользователями в мессенджерах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Приставы не предоставляют информацию пользователям в мессенджерах, сообщает интернет-издание Regions со ссылкой на пресс-службу ФССП России. С представителями можно связаться только на официальных ресурсах.

Вся информация от службы поступает только на официальные ресурсы, такие как портал «Госуслуги», — рассказал заместитель руководителя Главного управления ФССП России по Московской области Павел Кудряшов.

Он призвал не переходить по подозрительным ссылкам и не загружать неизвестные файлы на свои устройства. Также эксперт напомнил, что нельзя выполнять требования о финансовых операциях при общении с незнакомцами в Сети.

Ранее сообщалось, что аферисты начали создавать сайты, внешне похожие на ресурсы Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и полицейской службы Европейского союза (Европол). На этих страницах они якобы предлагают помощь людям, пострадавшим от финансовых мошенничеств.

мошенники
ФССП
мессенджеры
сообщения
