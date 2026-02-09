Мошенники стали обманывать россиян под видом Интерпола

Аферисты начали создавать сайты, внешне похожие на ресурсы Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и полицейской службы Европейского союза (Европол), передают «Известия» со ссылкой на компанию по управлению уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени CICADA8. На этих страницах они якобы предлагают помощь людям, пострадавшим от финансовых мошенничеств.

Злоумышленники просят пользователей предоставить свои персональные данные, такие как ФИО, номер телефона и электронную почту, утверждая, что это необходимо для поиска преступников и возврата украденных средств. После этого они связываются с жертвой по телефону или через мессенджеры, пытаясь выманить у нее деньги.

В CICADA8 сообщили, что правоохранительные органы не запрашивают персональные данные через одностраничные веб-ресурсы. В случае мошенничества рекомендуется обратиться в официальные отделения МВД или подать заявление через портал госуслуг.

Ранее в России зафиксировали случаи мошенничества, связанные с записью на диспансеризацию. Преступники звонят гражданам и убеждают их срочно зарегистрироваться в электронной очереди. Они действуют настойчиво и могут получить паспортные данные и коды подтверждения из СМС даже в том случае, если человек говорит о том, что запишется сам.