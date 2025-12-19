Новый год-2026
19 декабря 2025 в 08:51

Металлическая губка не только для мытья посуды — неожиданные лайфхаки для дома, дачи и кухни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Металлическая губка есть на каждой кухне, но большинство хозяек используют ее только для мытья посуды. На самом деле даже изношенный инструмент может пригодиться для решения бытовых задач, экономя время и деньги.

После основной службы губку можно использовать для защиты сливов от засоров: разместите ее над раковиной или ванной — крупный мусор не попадет в трубы. Она также помогает временно заточить ножи и ножницы, если нет точильного бруска.

А на даче металлическая губка служит надежным барьером для грызунов: закройте ею дырки в стенах и дополнительно залейте монтажной пеной — мыши и крысы не смогут проникнуть внутрь. Эти простые лайфхаки продлевают жизнь обычной кухонной губке и делают повседневные заботы проще и дешевле.

Ранее сообщалось, что если вы устали тратиться на дорогую химию, есть простое решение для идеальной чистоты ванны. Оно поможет избавиться от желтого налета на сантехнике.

