02 ноября 2025 в 12:16

Губки для посуды — секретные помощники хозяйки: 3 неочевидных способа применения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вы думаете, что кухонная губка нужна только для мытья тарелок? На самом деле этот простой предмет способен решить сразу несколько бытовых проблем. Его уникальная структура открывает простор для нестандартного использования в домашнем хозяйстве.

Жесткая сторона губки отлично справляется с шерстью домашних животных на мягкой мебели: достаточно аккуратно провести по обивке, чтобы собрать волоски в комки, а затем пропылесосить. Тем же способом легко удалить катышки с одежды — абразивная поверхность бережно отделяет комочки волокон, не повреждая ткань.

Еще одно неожиданное применение — борьба с запахами в холодильнике. Слегка увлажненную губку посыпают содой и помещают внутрь: пористая структура в сочетании с абсорбирующими свойствами соды эффективно нейтрализует посторонние ароматы, заменяя химические освежители.

Таким образом, обычная губка превращается в многофункциональный инструмент для поддержания чистоты и свежести в доме.

Ранее сообщалось, что обычная зубная паста станет многофункциональным средством для уборки. Мудрые хозяйки нашли необычный способ применения — замораживание пасты в формочках для льда.

советы
лайфхаки
губки
домохозяйки
Марина Макарова
М. Макарова
