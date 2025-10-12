Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 16:04

Зубная паста на страже чистоты: гениальный способ использования кубиков для идеальной кухни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обычная зубная паста станет многофункциональным средством для уборки. Мудрые хозяйки нашли необычный способ применения — замораживание пасты в формочках для льда.

Такие кубики становятся универсальным помощником на кухне. Они помогают избавиться от запахов на разделочных досках, контейнерах и других поверхностях. Ментол и антибактериальные компоненты в составе пасты не только нейтрализуют неприятные ароматы, но и дезинфицируют поверхности.

Замороженная паста особенно эффективна для обработки деревянных и пластиковых досок, которые впитывают запахи лука, чеснока и рыбы. Ее легко хранить в морозилке и использовать по мере необходимости.

Ранее сообщалось, что, когда простыни пахнут свежестью, сон становится комфортным и крепким. Регулярная чистка постельного белья важна не только для уюта, но и для здоровья.

