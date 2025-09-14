Семья обнаружила в новой подушке использованный шприц

В Москве семья приобрела подушку Togas, однако после нескольких месяцев использования из нее вылезла игла от шприца, передает Telegram-канал Mash. Покупатели утверждают, что шприц оказался использованным, а длина иглы составляла около пяти сантиметров.

По данным канала, находку отправили на экспертизу. Выяснилось, что загрязнение произошло еще на стадии производства.

Семья избежала потенциальных рисков для здоровья благодаря счастливой случайности. Они обратились в суд, требуя компенсацию в размере 10 млн рублей за причиненный моральный вред и новую подушку, которая стоит почти 22 тыс. рублей. Кроме того, они хотят получить неустойку и штраф. Представитель Togas в России, по словам адвоката семьи Роберта Солдатова, пытается избежать ответственности, утверждая, что магазин работал по франчайзинговой схеме.

