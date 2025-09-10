Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 08:36

Семья купила склад и нашла в нем чемоданы с останками детей

В Новой Зеландии судят убившую детей и спрятавшую их тела в чемоданы женщину

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Семья из Новой Зеландии приобрела складское помещение на аукционе и нашла внутри чемоданы, в которых лежали останки мертвых детей, сообщает Radio New Zealand. По его информации, инцидент произошел в Окленде в 2022 году. Однако суд над женщиной, расправившейся со своими детьми, начался только сейчас.

Дети были найдены в чемоданах в Окленде в 2022 году после того, как семья купила содержимое заброшенного шкафчика на онлайн-аукционе, — говорится в публикации.

Было установлено, что урожденная кореянка Джи Ын Ли убила своих детей — шестилетнего Мина Джо и восьмилетнюю Юну Джо в 2018 году. Она дала им смертельную дозу снотворного. Предполагается, что женщина пошла на это, не выдержав потери мужа.

Ранее в Донецкой Народной Республике задержали мужчину 1993 года рождения по подозрению в изнасиловании и убийстве девочки. Жертве было девять лет. Трагедия произошла 5 сентября в поселке Ольховатка. При этом педофил сам показал, где закопал труп, чтобы не было видно тело погибшей.

Новая Земля
Южная Корея
убийства
дети
тела
трупы
останки
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон
«Могут имитировать»: политолог о запуске ФРГ заводов дронов на Украине
Бразильская футбольная сборная впервые проиграла при Анчелотти
Психолог назвала причину осенней тревожности
В Кузбассе оценили перспективы поставок угля в Южную Корею
В России назвали самые высокооплачиваемые профессии
Ограничения в аэропорту Сочи обернулись задержками более 20 рейсов
Американский журналист ответил на версию о «следе украинца» в подрыве СП
Стало известно, где может скрываться сбежавший из СИЗО россиянин-уголовник
Европейская страна дала согласие на использование замороженных активов РФ
Стало известно, сколько детей пропали в России летом 2025 года
8 рабочих способов избавиться от запаха кошачьей мочи
Киев планировал покушение на сотрудника предприятия ОПК России
Бывший российский фигурист Володин получил гражданство Германии
Россиян предупредили о подорожании одного продукта
Школьник упал с лошади и получил страшную травму
В ДНР рассказали о «высотных» боях в Покровске
Предатель из оборонной отрасли жестко поплатился за госизмену
Школьница упала замертво во время урока физкультуры
В российском городе лошадей отправили на «штрафстоянку»
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.