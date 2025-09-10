Семья купила склад и нашла в нем чемоданы с останками детей В Новой Зеландии судят убившую детей и спрятавшую их тела в чемоданы женщину

Семья из Новой Зеландии приобрела складское помещение на аукционе и нашла внутри чемоданы, в которых лежали останки мертвых детей, сообщает Radio New Zealand. По его информации, инцидент произошел в Окленде в 2022 году. Однако суд над женщиной, расправившейся со своими детьми, начался только сейчас.

Дети были найдены в чемоданах в Окленде в 2022 году после того, как семья купила содержимое заброшенного шкафчика на онлайн-аукционе, — говорится в публикации.

Было установлено, что урожденная кореянка Джи Ын Ли убила своих детей — шестилетнего Мина Джо и восьмилетнюю Юну Джо в 2018 году. Она дала им смертельную дозу снотворного. Предполагается, что женщина пошла на это, не выдержав потери мужа.

