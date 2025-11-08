Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 07:54

Генерал оценил готовность полигона на Новой Земле к ядерным испытаниям

Генерал Верховцев: полигон на Новой Земле уже давно готов к ядерным испытаниям

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российский полигон на архипелаге Новая Земля поддерживается в готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний, заявил ТАСС бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны РФ генерал-полковник Владимир Верховцев. По его словам, испытания будут проведены, если будет принято соответствующее решение руководства страны.

Полигон на Новой Земле уже несколько лет полностью готов к возобновлению ядерных испытаний, — подчеркнул он.

Верховцев добавил, что США не смогут скрыть подготовку к проведению ядерных испытаний на полигоне Невада, поскольку переброска туда оборудования очень заметна. При этом слова президента США Дональда Трампа о ядерном превосходстве США над Россией не соответствуют действительности, уверен он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев совершил рабочую поездку на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где проинспектировал испытания перспективных образцов вооружений. В видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», он подчеркнул, что в России продолжается работа по повышению точности и дальности применения отечественных высокоточных средств поражения.

Тем временем депутат Михаил Делягин предложил засекретить данные о производителях беспилотников, поскольку вся информация о них находится в открытом доступе и может использоваться противником. Парламентарий пояснил, что для выявления местоположения оборонных предприятий достаточно изучить публичные базы данных вроде СПАРК, где содержатся адреса, телефоны и финансовая отчетность компаний.

