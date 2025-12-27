Сразу 111 дронов устроили массированный налет на Россию

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Россию беспилотными летательными аппаратами в период с 15:00 до 18:00 по московскому времени, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 111 целей.

С 15:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольший удар пришелся на Брянскую область. В небе над регионом сбили 73 дрона. Еще 20 беспилотников уничтожили над Калужской областью, восемь — над Московской, пять — над Тульской, три — над Орловской и еще два — над Смоленской областью.

Ранее украинские военные атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике. Как уточнил мэр города Иван Приходько, под удар попал объект теплоснабжающей организации в Калининском районе. Через некоторое время еще один беспилотник повторно ударил по объекту теплоснабжающей организации.