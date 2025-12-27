Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 18:23

Сразу 111 дронов устроили массированный налет на Россию

Средства ПВО сбили 111 украинских дронов над Россией

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Россию беспилотными летательными аппаратами в период с 15:00 до 18:00 по московскому времени, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 111 целей.

С 15:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольший удар пришелся на Брянскую область. В небе над регионом сбили 73 дрона. Еще 20 беспилотников уничтожили над Калужской областью, восемь — над Московской, пять — над Тульской, три — над Орловской и еще два — над Смоленской областью.

Ранее украинские военные атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике. Как уточнил мэр города Иван Приходько, под удар попал объект теплоснабжающей организации в Калининском районе. Через некоторое время еще один беспилотник повторно ударил по объекту теплоснабжающей организации.

Минобороны РФ
МО РФ
ПВО
ВСУ
БПЛА
дроны
беспилотники
Брянская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Германии «вынесли приговор» правительству Мерца
На Украине прихожане протестуют из-за мобилизации священника
Скончался бывший российский посол Петр Стегний
Шахматист Карлсен ударил оператора по камере после поражения от Артемьева
«Не в состоянии осознать»: депутат вынес «приговор» Европе
В Сирии произошел теракт
Россиянам рассказали, какие напитки можно брать с собой на прогулку
Россиян ждут большие финансовые перемены в 2026 году
«Попал в плен»: Гордон отреагировала на шестой брак бывшего мужа
«Атлантида» на Новый год — варите хоть горбушу, хоть треску: Простой салат из доступных продуктов
Роскошь и богатство: как украсили дворцы мировых лидеров к Рождеству
«Кот в мешке»: биолог разнесла план Дурова с финансированием ЭКО
В Швейцарии нашли причину русофобии Запада
В Германии фиксируют наплыв беженцев из одной страны
В Звенигороде неизвестные открыли огонь по мужчине
Россиянин обыграл Карлсена на чемпионате по рапиду
В Швейцарии объяснили, зачем Запад использует фейки против России
Появились подробности кровавого инцидента с воспитанником ЦСКА
Названы кандидаты на пост тренера «Спартака»
Пять беспилотников сбили в небе над Тульской областью
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.