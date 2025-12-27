Появилась новая информация о массированной атаке БПЛА на Москву Собянин заявил об увеличении числа атаковавших Москву БПЛА до 12

Москву вечером 27 декабря попытались атаковать еще два беспилотника, которые уничтожила ПВО, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что на месте работают экстренные службы. Число сбитых ПВО беспилотников увеличилось до 12.

Атака еще двух беспилотников отражена силами ПВО Минобороны, — отметил глава столицы.

На фоне атаки БПЛА международный аэропорт Шереметьево временно ограничил работу. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы исключительно по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 27 декабря российская ПВО сбила семь беспилотников. Атаке подверглись два региона. Над Краснодарским краем уничтожили четыре дрона, а над Адыгеей — три.

На нефтетерминале в порту Темрюка Краснодарского края 25 декабря произошел крупный пожар в двух резервуарах из-за атаки БПЛА. Площадь возгорания составляла две тысячи квадратных метров. Для ликвидации возгорания были привлечены значительные силы и средства пожаротушения.