Появилась новая информация о массированной атаке БПЛА на Москву

Москву вечером 27 декабря попытались атаковать еще два беспилотника, которые уничтожила ПВО, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что на месте работают экстренные службы. Число сбитых ПВО беспилотников увеличилось до 12.
Атака еще двух беспилотников отражена силами ПВО Минобороны, — отметил глава столицы.
На фоне атаки БПЛА международный аэропорт Шереметьево временно ограничил работу. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы исключительно по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
В ночь на 27 декабря российская ПВО сбила семь беспилотников. Атаке подверглись два региона. Над Краснодарским краем уничтожили четыре дрона, а над Адыгеей — три.
На нефтетерминале в порту Темрюка Краснодарского края 25 декабря произошел крупный пожар в двух резервуарах из-за атаки БПЛА. Площадь возгорания составляла две тысячи квадратных метров. Для ликвидации возгорания были привлечены значительные силы и средства пожаротушения.