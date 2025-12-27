Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 18:21

Появилась новая информация о массированной атаке БПЛА на Москву

Собянин заявил об увеличении числа атаковавших Москву БПЛА до 12

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Москву вечером 27 декабря попытались атаковать еще два беспилотника, которые уничтожила ПВО, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что на месте работают экстренные службы. Число сбитых ПВО беспилотников увеличилось до 12.

Атака еще двух беспилотников отражена силами ПВО Минобороны, — отметил глава столицы.

На фоне атаки БПЛА международный аэропорт Шереметьево временно ограничил работу. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы исключительно по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 27 декабря российская ПВО сбила семь беспилотников. Атаке подверглись два региона. Над Краснодарским краем уничтожили четыре дрона, а над Адыгеей — три.

На нефтетерминале в порту Темрюка Краснодарского края 25 декабря произошел крупный пожар в двух резервуарах из-за атаки БПЛА. Площадь возгорания составляла две тысячи квадратных метров. Для ликвидации возгорания были привлечены значительные силы и средства пожаротушения.

Москва
Сергей Собянин
атаки
БПЛА
ПВО
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Германии «вынесли приговор» правительству Мерца
На Украине прихожане протестуют из-за мобилизации священника
Скончался бывший российский посол Петр Стегний
Шахматист Карлсен ударил оператора по камере после поражения от Артемьева
«Не в состоянии осознать»: депутат вынес «приговор» Европе
В Сирии произошел теракт
Россиянам рассказали, какие напитки можно брать с собой на прогулку
Россиян ждут большие финансовые перемены в 2026 году
«Попал в плен»: Гордон отреагировала на шестой брак бывшего мужа
«Атлантида» на Новый год — варите хоть горбушу, хоть треску: Простой салат из доступных продуктов
Роскошь и богатство: как украсили дворцы мировых лидеров к Рождеству
«Кот в мешке»: биолог разнесла план Дурова с финансированием ЭКО
В Швейцарии нашли причину русофобии Запада
В Германии фиксируют наплыв беженцев из одной страны
В Звенигороде неизвестные открыли огонь по мужчине
Россиянин обыграл Карлсена на чемпионате по рапиду
В Швейцарии объяснили, зачем Запад использует фейки против России
Появились подробности кровавого инцидента с воспитанником ЦСКА
Названы кандидаты на пост тренера «Спартака»
Пять беспилотников сбили в небе над Тульской областью
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.